انت الان تتابع خبر الكاظمي يوافق على طلب استقالة وزير الصحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على طلب الاستقالة التي قدمها وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وذلك بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب.