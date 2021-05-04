إعفاء آمر لواء 56 بالحشد الشعبي من منصبه وتعيين آخر (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فإن الفياض "قرر إعفاء حسين علي الجبوري من مهام آمر اللواء 56 في الحشد الشعبي، وتكليفه بمهام مستشار قيادة محور الشمال".

كما تقرر "تكليف عيسى محسن الجبوري بمهام آمر اللواء 56 بالحشد".



في مايلي نص الوثيقة: