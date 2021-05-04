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إعفاء آمر لواء 56 بالحشد الشعبي من منصبه وتعيين آخر (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - قرر رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، إعفاء آمر لواء 56 بالحشد من منصبه.
وبحسب الوثيقة التي حصلت الخليج 365 على نسخة منه، فإن الفياض "قرر إعفاء حسين علي الجبوري من مهام آمر اللواء 56 في الحشد الشعبي، وتكليفه بمهام مستشار قيادة محور الشمال".

كما تقرر "تكليف عيسى محسن الجبوري بمهام آمر اللواء 56 بالحشد".


في مايلي نص الوثيقة:
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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