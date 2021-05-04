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وزير الصحة يقدم استقالته الى رئيس الوزراء

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بغداد - ياسين صفوان - قدم وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وقال مصدر سياسي مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الصحة حسن التميمي، قدم استقالته إلى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء، التي صوت خلالها مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التحقيقية بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب".

وبحسب المصدر، فإن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يوافق حتى الآن على قبول استقالة وزير الصحة".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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