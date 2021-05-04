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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الصحة العراقي يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية حادث مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.
استقالة جاءت بعد يومين من قرار مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استثنائية له، بإيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة.
ولقي 82 شخصاً حتفهم فيما أصيب 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وسط تعهدات بمحاسبة المقصرين.