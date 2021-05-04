وزير الصحة العراقي يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء

استقالة جاءت بعد يومين من قرار مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استثنائية له، بإيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012