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وزير الصحة العراقي يقدم استقالته إلى رئيس الوزراء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدم وزير الصحة العراقي حسن التميمي، الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على خلفية حادث مستشفى "ابن الخطيب" ببغداد.

 

استقالة جاءت بعد يومين من قرار مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسة استثنائية له، بإيقاف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة.

 

ولقي 82 شخصاً حتفهم فيما أصيب 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وسط تعهدات بمحاسبة المقصرين.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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