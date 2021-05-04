شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" للنواب: نقل 28 ألف و138 شخصا من معاش التضمان الاجتماعى لتكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى عن تخصيص ما يقرب من 15 مليون جنيه مكافآت وحوافز للباحثين الذين يجوبون القرى والنجوع لتنقية كشوف المستحقين للدعم سواء تكافل وكرامة أو غيرها، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين المخصصات المالية المتاحة من جهة والزيادة السكانية من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعى.

ولفت رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد زيادة بلغت نحو 518 مليون جنيه، مضيفا أنه تم نقل 28 ألف و138 مستحق من معاش الضمان الاجتماعى إلى معاش تكافل و كرامة.