شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يشيد بتخطي الاقتصاد المصري ازمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب إرادة جيل فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن نجاح الاقتصاد المصرى فى تجاوز تحديات جائحة كورونا جاء بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذه منذ 4 سنوات.

وصرح النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حصل على شهادة إجادة دولية من صندوق النقد الدولى التى سجلت تقديرها لخطوات الإصلاح الاقتصادى المصرى.

وأوضح تيسير مطر، أن اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل قامت بتحليل ما ورد بالتقرير النصف سنوى للصندوق حيث تضمن مؤشرات إيجابية بشأن تزايد معدلات الاستثمار والإنتاج إلى جانب تنفيذ سياسة التحول الرقمى وتحقيق معدل نمو رغم تحديات جائحة كورونا".

وأشار تيسير مطر إلى أن هذا التقرير يعد وثيقة هامة لصالح الاقتصاد المصرى ويؤكد صحة الخطوات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهاته للحكومة على مدار السنوات الماضية وأنه يجب تسليط الضوء على هذا التقرير واطلاع الرأى العام عليه".