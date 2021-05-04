شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ: نتابع بكل ثقة ورضا ودعم الجهود التى تبذل بملف سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن احترامه وتقديره الشديد لمسلك الحكومة المصرية والقائمين على إدارة ملف سد النهضة تحديدا.

وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، أن المجلس يتابع بكل ثقة ورضا ودعم للجهود التى تبذل فى هذا المجال الملتزمة بالقانون الدولى والأعراف الدولية والخلق المصرى الأصيل وعدم الإنزلاق إلى ما هو لا طائل منه.

و قال رئيس الشيوخ: "نتابع بكل ما اوتينا من وطنية وإخلاص لهذا الملف ونأمل أن يكلل بالنجاح كعادة خطواتنا".