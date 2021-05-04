شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب": "لو لا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لكنا الآن أمام كارثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن العالم يواجه ظروف استثنائية غاية فى الصعوبة والدقة نتيجة أزمة غير مسبوقة، تتجاوز فى حدتها الأزمات السابقة، وأثرت سلبا على كافة دول العالم وجميع القطاعات داخل الدولة، مؤكدا أنه لولا تدخل الإدارة السياسية للدولة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لكنا الآن أمام كارثة بكل المقاييس، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى جعلت الاقتصاد أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وأشار القصبى، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى وقطاع الحماية الاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، إلى حرص الدولة والبرلمان على ملف الحماية الاجتماعية بما يحقق مصالح البسطاء، موضحا أن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية.