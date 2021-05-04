شكرا لقرائتكم خبر عن القانون الجديد يغلظ العقوبة لمن يستعمل عقدا دون تسجيله بنقابة المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة 99 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهندسين والتى تضمنت تغليظ العقوبة حتى تكون رادعة وتتناسب مع جسامة الفعل الإجرامى الوارد بها، لكل من وقع أو قبل او استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وجاء نص المــــادة (99) كما وافق عليها المجلس

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق