٥٣ جامعة و كلية حكومية و أهلية عراقية ضمن تصنيف بغداد لمؤسسات التعليم العالي

ويصدر هذا التصنيف من قبل مؤسسة نبع الحياة وهي مؤسسة غير حكومية مسجلة رسمياً في العراق و بالتعاون مع مؤسسات و شركات عالمية مختصة بالتصنيف، اذ يعتمد تصنيف بغداد لمؤسسات التعليم العالي في البيانات الخاصة به من شركة Elesiver العالمية اضافة الى بعض البيانات من شركة كلارفيت اناليتك العالمية.يقوم هذا التصنيف على منهجية واضحة تقوم بدورها على 13 سِمة مجمعة تحت خمس فئات: التدريس (40% من الدرجة النهائية)، البحث (40% في المئة من الدرجة النهائية) والتي تشمل الاستشهادات بأبحاث الجامعة أو المؤسّسة البحثية و نسبة البحوث الى عدد الاقتباسات، المكانة على المستوى الدولي (10%)، تطبيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة من خلال الأبحاث (5%)، ثمّ حجم الدخل للجامعة (5 %).

و للتصنيف اصدرات اخرى ستصدر تباعاً و بشكل سنوي تشمل كلاً من:



التصنيف العالمي للجامعات.التصنيف الخاص بجامعات العالم العربي.تصنيف كليات و جامعات العراق الخاصة(الأهلية).

اضافة الى ان المبادرة لديها قسم خاص بالمنح و المساعدات الدراسية و الزمالات الدراسية التي تمنحها الجامعات و المؤسسات الاجنبية للطلبة العراقيين و كذلك التي تمنحها الجامعات العراقية للطلبة الاجانب إضافة الى معرض و قاعدة بيانات فرص العمل الأكاديمية و البحثية المتوفرة في الجامعات و الكليات الأهلية والحكومية على مستوى العراق و الوطن العربي و العالم و ربط الراغبين بالعمل مباشرة مع الجامعة الطالبة لفرص العمل.

