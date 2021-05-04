خمس جامعات عراقية تتنافس في تصنيف QS العالمي

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس جامعات عراقية حضوراً وتنافساً في تصنيف QS العالمي.

وذكرت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "جامعات بغداد والكوفة والمستنصرية وبابل والبصرة سجلت حضورا ومشاركة وتنافسا في تصنيف QS العالمي الذي أعلنت نتائجه للعام 2021 لتقييم خمسة آلاف وخمسمئة جامعة عالمية موزعة على ثمانين دولة".



وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي، صلاح الفتلاوي إن "نتائج نسخة العام ٢٠٢١ من تصنيف QS العالمي المعلنة في الموقع الرسمي للتصنيف أظهرت خمس جامعات عراقية حكومية هي جامعة بغداد (٨٠١-١٠٠٠) وجامعة الكوفة (٨٠١-١٠٠٠) والجامعة المستنصرية (١٠٠١+) وجامعة بابل (١٠٠١+) وجامعة البصرة (١٠٠١+)"، لافتا الى أن "ثمة زيادة ملحوظة في عدد الجامعات الداخلة في التصنيف بالقياس الى نتائج العام الماضي التي أشرت ثلاث جامعات فقط".



جدير بالذكر أن تصنيف Qs البريطاني يعتمد على خمسة معايير رئيسة في التقييم هي السمعة الأكاديمية ٤٠% وأرباب العمل ١٠% ونسبة الطلبة للتدريسيين ٢٠% والاقتباسات ٢٠% والطلبة والتدريسيين الدوليين ١٠%.

