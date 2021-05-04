وزير الخارجية يدعو إلى إنشاء مركز لحوار الأديان في العراق

بغداد - ياسين صفوان - دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى إنشاء مركز لحوار الأديان في العراق.

وقالت الخارجية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن وزيرها "التقى اليوم رئيس القسم الإسلامي في المجلس الحبري لحوار الأديان المونسنيور خالد عكشه في العاصمة الإيطالية روما، حيث تم بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها من خلال الحوار البناء بما يساهم في تعزيز العلاقات بين العراق ودولة حاضرة الفاتيكان، وتطرقا أيضاً إلى الزيارة التاريخية لقداسة الپاپا إلى العراق".



وأشار حسين إلى أن "هذه الزيارة كان لها اثر إيجابي وبعد انساني ومثلت رسالة سلام ومحبة للعالم"، داعياً إلى "إنشاء مركز لحوار الأديان في العراق، وأن يتوسع الحوار ليشمل كافة الأقليات في العراق".

