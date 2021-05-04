انت الان تتابع خبر الفنانة نادية العراقية تدخل حالة حرجة جراء اصابتها بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مي محروس ابنة الفنانة نادية العراقية، عن آخر تطورات الحالة الصحية لوالدتها، بعد دخولها العناية المركزة.

