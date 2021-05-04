رافال الفرنسية لمصر.. قيمة الصفقة وموعد التسليم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول بوزارة القوات المسلحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن قيمة صفقة مقاتلات رافال مع مصر، وموعد تسليمها للقاهرة.

المسؤول الفرنسي كشف أن قيمة صفقة المقاتلات الثلاثين مع مصر نحو 4 مليارات يورو، فيما سيتم التسليم بين عامي 2024 و2026 في إطار عقد معلن عنه مسبقا.



وأشار المسؤول، الذي تحدث للصحفيين -شريطة عدم ذكر اسمه- إلى أنه سيجري اليوم توقيع عقد ترتيبات التمويل، التي تشمل ضمانات حكومية فرنسية بنسبة 85%، ومن المرجح بدء تنفيذ الصفقة في يونيو/حزيران المقبل.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، أن طلبية مصر لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال "تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر".



وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما".

وشددت على أن العقد الجديد "يعكس الثقة المتجددة لشريكنا في هذه الطائرة الفرنسية"، مشيرة إلى أن "تصدير معدات عسكرية هو جزء من السياسة الدفاعية والأمنية لفرنسا".

كما لفتت إلى أنها "حيوية أيضا لصناعة الدفاع لدينا ومعدات جيوشنا، وتساهم أيضا في الحكم الذاتي الاستراتيجي وتأثير بلدنا".

وبحسب وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، يفترض أن يوفر هذا العقد نحو 7 آلاف وظيفة في فرنسا على مدى ثلاث سنوات.

وأمس الإثنين، أعلن الجيش المصري توقيع عقد مع فرنسا للحصول على 30 مقاتلة من طراز "رافال" من خلال قرض تمويلي يصل مدته كحد أدنى 10 سنوات، دون أن يحدد قيمته.

وبتنفيذ العقد الجديد، سيكون لدى القوات الجوية المصرية 54 طائرة رافال حيث كانت مصر وفرنسا قد أبرمتا خلال عام 2015 عقدا لتوريد 24 طائرة من طراز رافال وتم تسيم آخر دفعة منها في 2019.

ومنذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه في 2014 اهتم بتنويع مصادر التسليح ولم يكتف بالولايات المتحدة وروسيا بل تعاقد أيضا مع باريس وبرلين.

وتمتلك دولتان عربيتان هذه المقاتلة وهما دولة قطر التي اشترت 24 مقاتلة في مايو/أيار 2015 وأعقبتها مصر التي امتلكتها في يوليو/تموز 2015 بعدد 24 طائرة وبقيمة 6 مليارات دولار.