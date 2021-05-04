غداة ليلة الصواريخ.. تفجير يستهدف التحالف الدولي بالعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن تفجيراً استهدف موقعا للتحالف الدولي، جنوبي العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "عبوة ناسفة انفجرت عند نقطة للمركبات الخاصة لنقل الدعم اللوجستي لقوات التحالف في منطقة جريشان"، بمحافظة البصرة.



وأضاف المصدر أن "الحادث لم يسفر عن أي خسائر بالأرواح"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 12:21 تغ، لم يعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، رسيما، عن هذا الاستهداف.

ويأتي هذا الحادث، غداة هجوم استهدف قاعدة بلد الجوية التي تضم قوات أمريكية، شمالي العراق، بتسعة صواريخ، أسفر عن وقوع إصابات.

ومنذ أكثر من عام، تتصاعد الهجمات التي تستهدف أرتال التحالف الدولي والإمدادات اللوجستية، على الرغم من الإجراءات الآمنة التي تتخذها السلطات العراقية للحد من تلك الاعتداءات.



وتوجه أصابع الاتهام لخلايا نائمة لداعش، ومليشيات عراقية مسلحة موالية لإيران، بتنفيذ تلك الهجمات، في إطار أوراق ضغط تستخدمها طهران ضد الولايات المتحدة عبر أذرعها في المنطقة.