ألمانيا تعلن تسجيل 315 حالة وفاة و 7534 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 315 حالة وفاة و 7534 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية .



وذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و433 ألفا و516 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 83 ألفا و 591 شخصا.

وفي سياق متصل أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 30.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أنه وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ 831 ألفا و910 جرعات في اليوم الواحد .. وبهذا المعدل يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.