مساعدات إماراتية للنازحين العراقيين في مخيم ديبكة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية الإماراتية مساعدات مالية للنازحين العراقيين في مخيم "ديبكة" على أطراف محافظة أربيل.



وتم تقديم المساعدات بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق.

وتهدف المساعدات إلى التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها خصوصاً في ظل أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إن هذه المكرمة من قيادة دولة الإمارات تأتي في السياق العام التي تقوم المؤسسة في تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين في أي مكان في العالم بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين.

وأضاف الخوري: "رغم ما أصاب العمل الإنساني والخيري في الخارج من معوقات خلال جائحة فيروس كورونا إلا اننا حرصنا على تقديم يد العون والمساعدات في العديد من الدول منها العراق الشقيق".

من جهته، وجه أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات في كردستان العراق، شكره لمؤسسة خليفة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المعونات تأتي استمرارا للنهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون وانتهجته القيادة الرشيدة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.