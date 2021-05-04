شكرا لقرائتكم خبر عن دفعة قطارات روسية جديدة تصل إلى مصر قريباً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أفادت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصدر مسؤول في هيئة سكك الحديد، بأن دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية على وشك الوصول إلى مصر عبر ميناء محافظة الإسكندرية.

وأوضحت أنه من المقرر وصول عربات القطارات الجديدة بعد إجازة عيد الفطر لتنضم إلى باقي العربات الروسية، التي وصلت حتى الآن بواقع 301 عربة جديدة قادمة من روسيا وهنغاريا.

وفي بيان سابق للهيئة، كانت قد أبرمت صفقة مع شركة «ترانسماش» الروسية - الهنغارية، لتصنيع وتوريد 1300 عربة تشمل 800 مكيفة و500 درجة ثالثة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر.

والعربات المكيفة هي 180 درجة ثانية مكيفة، و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمة الصفقة 1.0165 مليار يورو.

وتتوزع الصفقة بين روسيا وهنغاريا، حيث صنعت روسيا حتى الآن 243 عربة من إجمالي 620، بينما تصنع هنغاريا 690 عربة.