شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أكثر من 12 شخصاً على أيدي إرهابيين في نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوجا - رويترز

ذكرت عدة مصادر أن إرهابيين قتلوا أكثر من 12 شخصاً، بينهم سبعة جنود في هجوم وقع شمال شرق نيجيريا.

وأضافت المصادر أن الإرهابيين وصلوا إلى منطقة أجيري بولاية بورنو على متن دراجات نارية، وقتلوا ضابطاً بالجيش وستة جنود.

كما أشارت إلى أن المهاجمين قتلوا أيضاً ستة مدنيين وأحرقوا عدداً من المباني السكنية، واستولوا على مقتنيات ثمينة.

من جهته قال الجيش في بيان، إن القوات صدت الهجوم، لكن المسلحين قتلوا بعض السكان واثنين من العسكريين.

وتصاعدت الهجمات التي يشنها إرهابيون في شمال شرق نيجيريا في الأشهر الأخيرة، حيث قُتل عشرات الجنود ونزح آلاف النيجيريين.