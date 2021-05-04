شكرا لقرائتكم خبر عن «الأدوية الأوروبية»: لقاح «سينوفاك» الصيني ينتج أجساماً تحارب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بروكسل - أ ب

قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، إنها بدأت مراجعة البيانات الأولية حول لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لفيروس «كورونا» لتقييم فعاليته وسلامته، وذلك في خطوة أولية تمهيداً للموافقة على استخدامه في التكتل الذي يضم 27 دولة.

وأوضحت الوكالة في بيان أن «قرارها ببدء المراجعة يستند إلى النتائج الأولية للدراسات المعملية والسريرية». وأضافت أن «نتائج الدراسات كشفت أن اللقاح يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة تحارب فيروس كورونا، وقد تساعد في الحماية من المرض».

وأشارت الوكالة إلى أنه «لم يتم تقديم أي طلب حتى الآن للحصول على تصريح تسويق للقاح».

يذكر أنه أثناء المراجعة الدورية للأدوية واللقاحات، يقدم صانعوها بيانات دراساتهم أولاً بأول بدلاً من انتظار اكتمال البحث من أجل تسريع العملية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا لتسريع وتيرة برنامجه للحصول على اللقاح.