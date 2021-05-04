شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» تنفذ 150419 زيارة تفتيشية العام الماضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 150,419 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 2020، وتتنوع أسباب الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشو الأغذية التابعين للهيئة بين زيارات روتينية اعتيادية لرصد الممارسات الخاطئة وتصحيحها من خلال الإجراءات المعتمدة أو زيارات متابعة للتحقق من التزام المنشأة بتصويب الممارسات الخاطئة، وزيارات أخرى تختص بمتابعة أمر إداري أو زيارات لمتابعة قرار بالإغلاق الإداري.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2020 الذي أصدرته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فقد استحوذت المنشآت الغذائية العاملة في مدينة أبوظبي على أكثر من نصف الزيارات التفتيشية خلال العام الماضي لتصل إلى 82,144 زيارة تفتيشية بنسبة 55% من إجمالي عدد الزيارات، فيما بلغ عدد الزيارات في العين حوالي 52,647 زيارة نسبتها 35%، مقابل 10% في منطقة الظفرة بعدد زيارات بلغ حوالي 15,628 زيارة تفتيشية.

وتستهدف الزيارات التفتيشية منشآت تقديم وتحضير الأطعمة ومنافذ بيع المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية ومراكز التوزيع والموردين ومحلات البيع بالتجزئة إلى جانب المنشآت التي تقدم أنشطة غذائية أخرى في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية وضمان التزامها بأحكام القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل معايير السلامة الغذائية، كما تركز الزيارات التفتيشية على متابعة الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية التي أصدرتها الهيئة بشأن الوقاية من (كوفيد-19) بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية وتحقيق رفاهية وسلامة المجتمع.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن اتخاذ 36,037 إجراءً إدارياً بحق المنشآت الغذائية غير الملتزمة بالضوابط والاشتراطات الخاصة بمتطلبات السلامة الغذائية، تمثلت في توجيه 31,014 إنذاراً لمنشآت مخالفة يلزمها بتصويب أسباب المخالفات، كما تم توجيه 4,056 تنبيهاً يلفت نظر المنشآت الغذائية إلى بعض الممارسات الخاطئة واجبة التصويب في حين تم تحرير 967 مخالفة أثناء الزيارة التفتيشية للمنشأة، وكان نصيب المنشآت العاملة في مدينة أبوظبي من هذه الإجراءات حوالي 20,664 إجراءً بنسبة بلغت حوالي 57%، منها 18,242 إنذاراً، و1781 تنبيهاً و641 مخالفة، مقابل 10,699 إجراءً في العين نسبتها حوالي 30% من مجموع الإجراءات المتخذة، منها 8,248 إنذاراً و2,238 تنبيهاً و213 مخالفة، فيما بلغ عدد الإجراءات الإدارية بحق المنشآت الغذائية في منطقة الظفرة حوالي 4,674 إجراء بنسبة 13%، منها 4,524 إنذاراً و113 مخالفة و37 تنبيهاً.