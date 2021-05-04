شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: العالم يستعد لاستعادة عافيته عبر «إكسبو 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الثلاثاء، أن دبي مستعدة و١٩٠ دولة مستعدة والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم «إكسبو 2020».

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر "تويتر": "رحبت دبي اليوم بوفود 173 دولة و24 منظمة دولية في اجتماعهم النهائي استعداداً لانطلاقة إكسبو 2020 في دبي أكتوبر القادم .. دبي مستعدة .. و190 دولة مستعدة .. والعالم يستعد لاستعادة عافيته عبر أكبر حدث ثقافي في العالم ..".