«عالم بانكسي».. تجربة غنية لعشاق الفن في دبي

يواصل معرض «عالم بانكسي» الذي ينظمه «مول الإمارات»، بشراكة ودعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، وبإشراف شركة «فردار» للعروض الترفيهية، تقديم تجربة غنية لعشاق الفن ومتذوقيه من جميع الأعمار، والشغوفين باستكشاف عوالم بانكسي، أحد أشهر رسامي الجرافيتي في العالم.

وتتضمن منصة المعرض أكثر من 100 عمل فني لبانكسي، موزعة على مساحة 1500 متر مربع في مركز الفنون داخل «مول الإمارات»، وتم تجديدها بالكامل وتخصيصها لهذا الحدث الرائد. وتتيح اللوحات الجدارية المعروضة الفرصة أمام الزوار لإعادة اكتشاف أشهر أعمال هذا الفنان الغامض الذي تغطي لوحاته الكثير من جدران الشوارع في كبريات مدن العالم وعواصمه، ومن أبرزها «فتاة البالون»، و«رامي الزهور»، و«عشاق الموبايل»، إلى جانب العديد من الأعمال الأخرى.

ونظراً للنجاح الذي حققه «معرض بانكسي» في 5 مدن أوروبية، إذ استقطبت نسخه باريس وبرشلونة وبراغ وميلانو وبروكسل أكثر من 500 ألف زائر، فمن المقرر أن يستمر المعرض في دبي حتى 30 يونيو/ حزيران المقبل، مع إمكانية تمديده فترة إضافية. ومنذ لحظة انعقاده في الخامس من إبريل/ نيسان الماضي، يواصل المعرض جذب الزوار. وتؤكد «دبي للثقافة» أن المعرض لا يزال غنياًّ بالكثير من الفعاليات والعروض التي من شأنها أن تقدم تجربة مميّزة للزوّار من مختلف الفئات والأعمار، وعلى مدار الفترة المقبلة.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار رؤية «دبي للثقافة» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، عبر تفعيل علاقات التعاون والشراكة على المستويين المحلي والدولي، لتقديم تجارب ثقافية ثرية تستلهم من الأصول الثقافية للإمارة وتسهم في ترسيخ بصمتها على الخريطة الثقافية العالمية.

ولأول مرة في تاريخ هذا المعرض حول العالم، يشارك أربعة فنانين شباب من خريجي الفنون الجميلة والبصرية في عرض أعمالهم الفنية كجزء من الفعاليات، كما يستضيف معرضاً للصور الفوتوغرافية للفنان البلجيكي المعروف فيليب بيرنارتس الذي يعرض سلسلة من الصور الوثائقية التي تمثل أجواء الشارع والمدينة. وتأخذ هذه السلسلة التي تُعرض لأول مرة زوار المعرض في رحلة من مدينة إلى أخرى، ليشكلوا انطباعات عن حياة المدينة في شتى أنحاء العالم. علاوة على ذلك، وفي تجربة هي الأولى للمصور الشهير، عمل فيليب بيرنارتس على مشروع تصوير فوتوغرافي مخصص لمدينة دبي، يُعرض لأول مرة خلال أيام المعرض.

ويجسد «عالم بانكسي» إدراك الهيئة لأهمية هذا النوع من المعارض ودورها في إثراء فكر الجمهور وثقافته، وتعريف المقيمين والمواطنين على حد سواء، بفضاءات الفنّ العالمي. كما تتناغم هذه المبادرة مع أحد المحاور القطاعية لاستراتيجية «دبي للثقافة» الهادف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة لعشاق الفنون والثقافة، ومنارة للتنوع الثقافي للمواهب الدولية، ومركز للإبداع والحوار الثقافي.