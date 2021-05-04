شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تؤهل مجندي الخدمة الوطنية في مجال الكشف عن المتفجرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، تخريج البرنامج التدريبي التخصصي في الكشف عن المتفجرات لمجندي الخدمة الوطنية المُشاركين في تأمين معرض إكسبو 2020، ضمن الفرق الأمنية التخصصية المكلفة بتأمين الحدث، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد راشد بن درويش الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والمقدم هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات، وعدد من الضباط والمدربين المتخصصين والخبراء.

وقال الغيثي، إن البرنامج التدريبي المتخصص في الكشف عن المتفجرات، والمُعد لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، يأتي في إطار استكمال التعاون التدريبي المشترك بين شرطة دبي ومكتب إكسبو 2020 وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ووزارة الداخلية، وذلك لرفع كفاءة ومهارة مجندي الخدمة الوطنية المُشاركين في اللجان الأمنية والفرق التخصصية في تأمين الحدث. ويضم البرنامج 16 مجنداً جامعياً من خريجي التخصصات العلمية ومجالات الهندسة وغيرها من التخصصات ذات الارتباط بالبرنامج التدريبي للكشف عن المتفجرات.

وأكد الغيثي، أن شرطة دبي تولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماماً بالغاً، كونهم يمثلون إضافة نوعية في تأمين الحدث الدولي، وتحقيق الأهداف الوطنية في الريادة العالمية في مختلف المجالات ومنها تنظيم أضخم الفعاليات، مضيفاً أنهم تلقوا تدريباً نوعياً تضمن الجانب النظري على أيدي خبراء ومدربي شرطة دبي في هذا المجال، وكذلك التدريب العملي، والمشاركة في السيناريوهات والتمارين المختلفة التي تشكل إضافة معرفية مهمة للمتدربين.

وأوضح أن البرنامج تضمن 3 محاور رئيسية وهي مدخل في المتفجرات، والتفتيشات الأمنية التأسيسية، والتفتيشات التخصصية، نُفذت من خلال محاضرات في المختبرات التخصصية في إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعبر تطبيق عملي باستخدام أفضل التقنيات الحديثة والمعدات التي تمتلكها شرطة دبي، إلى جانب تنفيذ تمارين عملية وسيناريوهات حقيقية، وذلك خلال فترة امتدت لـ30 يوماً تدريبياً.