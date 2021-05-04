شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يوجه دعوة لرئيس إقليم كردستان لزيارة الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، في القصر الرئاسي، أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات لدى الإقليم.

ونقل تحيات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى بارزاني، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

وخلال اللقاء، سلّم الظاهري، دعوة موجهة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، إلى بارزاني، لزيارة الدولة.

وحمّل بارزاني، القنصل تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وأعرب عن شكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على هذه الدعوة. مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية العراق، وبخاصة إقليم كردستان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين الإمارات وإقليم كردستان، وسبل تطويرها في كل المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة. (وام)