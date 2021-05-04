شكرا لقرائتكم خبر عن سيولة التداولات في "أبوظبي للأوراق المالية " تتجاوز 1.1 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية نشاطه لليوم الثالث على التوالي ، وذلك بدعم من استمرار تدفق السيولة الى قاعة التداول والتي تجاوزت قيمتها 1.1 مليار درهم في نهاية التعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6117 نقطة بنمو نسبته 0.37 في المائة مقارنة مع جلسة اليوم السابق .

واستحوذت أسهم ثلاث شركات مدرجة على نحو 68.7 في المائة من إجمالي سيولة التداولات في السوق وذلك وسط استمرار المحافظ الاستثمارية الأجنبية والمحلية بضخ المزيد من سيولتها في سوق العاصمة.

وأغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 91 درهما بتداولات بلغت قيمتها 287 مليون درهم فيما وصل سهم بنك أبوظبي الأول إلى مستوى 14.58 درهم وسط صفقات تجاوزت قيمتها 245 مليون درهم .

أما على مستوى حركة سهم شركة الدار فقد أغلق عند 3.52 درهم بتداولات بلغت قيمتها 231 مليون درهم في حين أغلق سهم أدنوك للتوزيع عند 4.60 درهم .

يشار إلى أن الجلسة شهدت التداول على 180 مليون سهم نفذت من خلال 2162 صفقة بحسب الاحصائيات الصادرة عن السوق في ختام التعاملات. (وام)