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أرباح «مصرف عجمان» تقفز 580% إلى 31.3 مليون درهم

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”
سجل «مصرف عجمان» أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2021 بنحو 31.33 مليون درهم، بنمو قوي بلغت نسبته 580% مقارنة مع مع أرباح الفترة المقابلة من العام 2020 والتي بلغت 4.61 ملون درهم.
وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للمصرف نحو 166.4 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة مع 160.2 مليون درهم في الربع الأول 2020.
وارتفع مجموع الموجودات بنهاية مارس 2021 إلى 21.97 مليار درهم، مقارنة مع 21.5 مليار درهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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