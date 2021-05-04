شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مصرف عجمان» تقفز 580% إلى 31.3 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

سجل «مصرف عجمان» أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام 2021 بنحو 31.33 مليون درهم، بنمو قوي بلغت نسبته 580% مقارنة مع مع أرباح الفترة المقابلة من العام 2020 والتي بلغت 4.61 ملون درهم.

وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية للمصرف نحو 166.4 مليون درهم في الربع الأول 2021 مقارنة مع 160.2 مليون درهم في الربع الأول 2020.

وارتفع مجموع الموجودات بنهاية مارس 2021 إلى 21.97 مليار درهم، مقارنة مع 21.5 مليار درهم.