تخصيص 3 مراكز جديدة لتلقي لقاح كورونا في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتخصيص مركزي شباب ومركز الإغاثة، لتلقي المواطنين لقاح كورونا، لتخفيف العبء على مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومركز المسنين بنطاق حي المناخ.

وكان مواطنون من كبار السن تقدموا بشكاوى إلى محافظ بورسعيد خلال تفقده مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، بشأن عدم رضاهم عن العمل الإداري في مركز لقاح كورونا وتأخر تلقيهم اللقاح رغم تحديد الموعد لهم.

وعنف المحافظ، مسئولي مديرية الشئون الصحية وهيئة الرعاية الصحية فرع بورسعيد، بسبب تكدس المواطنين داخل مركز لقاح كورونا بمستشفى النصر، موجهًا بتذليل كافة الصعوبات أمام المواطنين لتلقي اللقاح، وعنف مسئولي الصحة والرعاية الصحية على سوء التنظيم داخل المركز.