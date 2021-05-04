هزم الأهلي والزمالك في مفاجأة مدوية.. قصة تطوير نادي غزل المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

واصل فريق غزل المحلة لكرة القدم، مفاجأته في الدوري العام لكرة القدم، بفوزه أمس على النادي الأهلي، لينضم لغريمه الزمالك الذي هزم هو الأخر من المحلة خلال منافسات الدور الأول من الدوري الممتاز.

ورفع غزل المحلة الذي يقوده المدرب خالد عيد رصيده إلى 27 نقطة من 19 مباراة، ليرتقي من المرتبة الـ11 إلى الثامنة في جدول ترتيب المسابقة، بعد فوزه على النادي الأهلي – حامل اللقب - بهدف نظيف أمس.

ويعكس هذا الفوز التطورات الكبيرة التي يشهدها فريق غزل المحلة، من حيث تقنين الأمور الإدارية، بعد إنشاء شركة مصر للغزل والنسيج، أول شركة لكرة القدم في مصر تحت اسم شركة غزل المحلة لكرة القدم.

ويترأس شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، شريف حبيب المحافظ السابق، ورئيس نادي المقاولين العرب سابقا، وفقا لما قالته مصادر لمصراوي سابقًا.

والنادي، تابع لشركة مصر للغزل والنسيج، وهي مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وكتب هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على صفحته على "فيسبوك" بعد المباراة: "إلى أبنائي لاعبي المحلة والجهاز الفني ومجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم. اليوم جعلتوني افتخر بانتمائي للمحلة.. تحديكم لفرق المقدمة الثلاثة يكشف عن روح قلما نجدها.. ألف مبروك للاعب لاعب و أخص بالذكر عمرو شعبان الذي ارتدى اليوم قفاز الإجادة باقتدار".

ووفقا لتصريحات الوزير، فإن النادي وشركته الجديدة يحصلان على كافة الدعم من الوزارة، وإن الإدارة الجديدة ستضع سياسة للنادي، تحت إشراف الوزارة، لاستكمال ما يمكن أن تسميته "إنجازا" خلال فترة الخمسة شهور الماضية.

وتتضمن خطة تطوير نادي غزل المحلة، الاحتفاظ باللاعبين الحاليين بالفريق، دون التفريط في أي منهم، إضافة إلى عدم السماح لأي لاعب بالانتقال إلى فريق آخر قبل انتهاء تعاقده، فيما حددت الشركة مدة التعاقد للاعبين بين سنتين إلى 5 سنوات.

وقصرت اللوائح الجديدة حق انتقال اللاعبين على إدارة النادي، فيما ألغت الشرط الجزائي في العقود، فيما تضمنت أيضًا إجراءات لتحفيز اللاعبين كزيادة المكافآت إلى 3 أضعاف.

ويعتمد نادي غزل المحلة، في قوامه الأساسي، على لاعبيه مع وضع فئات لهؤلاء اللاعبين بدلا من استقدام لاعبين بـ"الملايين"، وحصل النادي على رعاية قوية من عدد من الشركات بقيمة 29 مليون جنيه خلال الموسم الحالي.

كما تتضمن خطة تطوير نادي غزل المحلة، التعاقد مع شريك فني لتخريج مواهب رياضية، وهو ما أوضحه مصدر لمصراوي، سابقا، بأن الشركة تتفاوض مع أكاديمية هولندية، لتدخل شريكا فنيا مع الشركة الجديدة في نشاط كرة القدم.

كما تستعد شركة غزل المحلة لكرة القدم، لطرح نسبة تصل إلى ثلثي رأسمالها في البورصة لجمع 100 مليون جنيه، بعد الاتفاق مع شركة برايم لتكون استشاري الطرح، فيما تأمل الوزارة أن يواصل الفريق أدائه الجيد في الملاعب بما يساهم في نجاح الطرح.