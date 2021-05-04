محافظة جنوب سيناء تناقش استعدادات استقبال عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والمديريات، لمناقشة خطة المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك

ووقف الحضور دقيقة حداد في بداية الجلسة على أرواح ضحايا فيروس كورونا، وأكد المحافظ دعم أسر الضحايا وتقديم الدعم معنويًا وماديًا.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة حتى إشعار آخر، وأكد على أن الإغلاق يجري بشكل فوري لأي منشأة تخالف الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب المحافظ رؤساء المدن بضرورة المرور والمتابعة المستمرة على كافة المقاهي والمطاعم والمنشآت العامة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن المحافظة اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وقرر المحافظ إلغاء الإجازات بكافة المديريات الخدمية، ووجه بضرورة تواجد رؤساء المدن في الميدان على مدار 24 ساعة، وإلغاء إجازات رؤساء المدن خلال عيد الفطر المبارك، إضافة إلى رفع درجة الاستعداد في كل القطاعات والمجالات مع التنبيه على ضرورة مراقبة الأسواق.