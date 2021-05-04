القبض على عصابتين لتهريب المخدرات في صقلية

ابوظبي - سيف اليزيد - ألقت الشرطة الإيطالية القبض على أفراد عصابتين لتهريب المخدرات في مداهمتين بمنطقة تحيط بمدينة ميسينا في صقلية، وفقاً لما ذكرته وكالة أدنكرونوس الإخبارية اليوم الثلاثاء. وجرى إلقاء القبض على أكثر من 25 شخصاً وحبسهم، في حين تم وضع عدد كبير قيد الإقامة الجبرية.

ويشار إلى أن السلطات كانت تراقب العصابات منذ فترة.

وذكرت وكالة انسا الإيطالية للأنباء أن أعضاء العصابتين كانوا يستخدمون العنف للسيطرة على سوق المخدرات في المنطقة، كما لعبت زوجاتهم وأمهاتهن دوراً فعالاً في الشبكات.

كما يواجه المشتبه بهم اتهامات تتعلق بالابتزاز والخطف والاعتداء.

ويشار إلى أن المحققين استهدفوا عصابات تهريب المخدرات ذات الصلة بعصابة المافيا في نفس المنطقة في أبريل الماضي، حيث نفذوا عمليتين كبيرتين على الأقل.