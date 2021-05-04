فرنسا: طلبية مصر لمقاتلات “رافال” تعزز الشراكة الاستراتيجية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 44 دقيقة

اعتبرت فرنسا، الثلاثاء، أن طلبية مصر لمقاتلات “رافال” تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واعلنت وزارة الجيوش الفرنسية، إن طلبية القاهرة لشراء 30 مقاتلة من طراز رافال “تعزز الشراكة الاستراتيجية والعسكرية بين فرنسا ومصر”.

وأكدت، في بيان، أن “هذا العقد يوضح الطبيعة الاستراتيجية للشراكة التي تقيمها فرنسا مع مصر في حين أن بلدينا منخرطان في مكافحة الإرهاب والعمل من أجل الاستقرار في محيطهما”.

وفي تغريدة لوزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، على حسابها عبر موقع تويتر قالت: “أرحب ببيع 30 رافال لمصر الشريك الاستراتيجي”، وأضافت: “هذا النجاح في التصدير أمر حاسم لسيادتنا والحفاظ على 7000 فرصة عمل صناعية في فرنسا لمدة 3 سنوات”، وتابعت أن “رافال تظهر مرة أخرى تميزها التكنولوجي والتشغيلي”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.