بينها لبنان… سلطنة عمان تمدد تعليق دخول القادمين إليها من 14 دولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن اللجنة العليا لمكافحة كورونا قررت تمديد تعليق دخول القادمين إلى البلاد من لبنان، السودان، جنوب إفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون، إثيوبيا، المملكة المتحدة، الهند، باكستان وبنغلاديش، وكذلك القادمين من أية دولة أخرى في حال مرورهم بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة.

وقررت اللجنة العمانية العليا لمكافحة كورونا، إضافة القادمين من مصر والفلبين، والقادمين من أية دولة أخرى، إذا كانوا من تاريخ الطلب، قد مروا بأي من الدولتين خلال الـ 14 يوما السابقة، إضافتهم إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة 7 أيار 2021 حتى إشعار آخر.

واستثنى هذا القرار المواطنين العُمانيين والدبلوماسيين والعاملين الصحيين وعائلاتهم، علاوة على أن الفئات المستثناة ستخضع للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.