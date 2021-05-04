خوفاً من المواد المشعة اليابانية… الكوريون الجنوبيون يمتنعون عن المأكولات البحرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ ساعتين

بعد أن أعلنت سلطات اليابان عن خطط لإلقاء المياه الملوثة من محطة “فوكوشيما -1” للطاقة النووية في عرض المحيط، قلل ما يقرب من ثلثي الكوريين الجنوبيين من استهلاكهم للمأكولات البحرية.

اتضح ذلك من خلال نتائج استطلاع للرأي نشرته يوم الثلاثاء جمعية المستهلكين الكوريين، شمل 500 شخص تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عاما.

وعلى الرغم من أن إطلاق المياه المشعة في المحيط من المتوقع أن يجري في غضون عامين ، إلا أن 91.2٪ من المشاركين في الاستطلاع قلقون بالفعل بشأن سلامة الأغذية، ويخططون لتقليل استهلاكهم من المأكولات البحرية.

كما أن 95.2٪ من العينة التي شملها الاستطلاع يقومون بفحص المعلومات الخاصة بمنشأ المنتجات في المتاجر عند الشراء، و77.9٪ يقومون بذلك في المطاعم أو عند طلب الطعام إلى المنزل.

وفي الوقت ذاته، قال 63٪ ممن جرى استطلاعهم إنهم قد قللوا بالفعل من استهلاكهم للمأكولات البحرية.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 69.6٪ من المشاركين لا يثقون بالنظام الحالي لفحص سلامة المنتجات البحرية اليابانية، و27.8٪ يؤيدون تشديده.

وكانت الحكومة اليابانية قد أذنت في 13 نيسان رسميا بإلقاء كمية كبيرة من المياه في المحيط من محطة الطاقة النووية “فوكوشيما -1” التي كانت قد تعرضت لكارثة تسببت في تدميرها في عام 2011.

وعلى الرغم من أن هذه المياه يقال إنها خالية بشكل عام من المواد المشعة، لكنها لا تزال تحتوي على التريتيوم، النظير المشع للهيدروجين، وذلك بحسب “تاس”.