مقتل السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية في طهران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 مايو 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

أفاد التلفزيون الإيراني بأن السكرتيرة الأولى في السفارة السويسرية في طهران فارقت الحياة إثر سقوطها من برج في شمال العاصمة الإيرانية، طهران.

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي: “مقتل موظفة (51 عاما) في السفارة السويسرية إثر سقوطها من برج في حي كامرانية بشمال طهران”.

وأضاف “لم يتبين حتى الآن سبب سقوطها، سواء كانت الموظفة انتحرت أم أنه ناجم عن حادثة ما”.

وقالت وكالة مهر إنه تبين أنها تشغل منصب سكرتيرة أولى في السفارة السويسرية.

يذكر أن السفارة السويسرية هي أيضا راعية المصالح الأمريكية في طهران، وذلك بحسب RT