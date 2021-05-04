شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ الامريكي يعيد تقديم تشريع لفرض عقوبات ضد مسؤولين أتراك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعاد أعضاء مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة تقديم تشريع ينص على فرض عقوبات ضد المسؤولين الأتراك إذا لم تتخذ الحكومة التركية خطوات فعالة للتصدي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان في البلاد.



أعلن أعضاء مجلس الشيوخ إدوارد ماركي (ديمقراطي من ماساشوستس) ورون وايدن (ديمقراطي من ولاية أوريغون) وجيف ميركلي (ديمقراطي من ولاية أوريغون) إعادة تقديم مشروع قانون لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتركيا، حسبما كتب موقع ماركي الرسمي.

نص التشريع، تحت عنوان "قانون تعزيز حقوق الإنسان في تركيا لعام 2021"، على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016 "وسعت بشكل كبير من قمع الحكومة لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وفي 15 يوليو 2016، قادت مجموعة من الضباط من القوات الجوية التركية انقلابًا للإطاحة بالحكومة التركية، التي أكدت أن المحاولة التي قتلت أكثر من 250 شخصًا نظمها الحليف السابق فتح الله غولن، وهو رجل دين يعيش في ولاية بنسلفانيا منذ أواخر التسعينيات. قبضت سلطات إنفاذ القانون التركية على حفنة من تلاميذ وأتباع غولن القياديين في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بالقرب من قاعدة أكينجي العسكرية في أنقرة، والتي أعيدت تسميتها منذ ذلك الحين إلى قاعدة مورتيد الجوية، حيث تم تنفيذ الانقلاب.

اعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف في أعقاب محاولة الانقلاب. ولمدة عامين بعد ذلك، حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان البلاد من خلال فرضه لقانون الطوارئ.

ووفقًا للقانون، لم يؤد إنهاء حالة الطوارئ في عام 2018 إلى تحسين الحريات الأساسية في تركيا حيث قامت الحكومة بتدوين العديد من أحكام الطوارئ في القانون.

يوجه هذا التشريع وزير خارجية الولايات المتحدة لمساعدة منظمات المجتمع المدني في تركيا التي تعمل على تأمين الإفراج عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين.

كما يعتبر مشروع القانون نفسه "بيان سياسة للولايات المتحدة لدعم الديمقراطية والسلام والازدهار في تركيا ولمعارضة هجوم الحكومة التركية على حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

يعبر مشروع القانون أيضًا عن الشعور السائد في مجلس الشيوخ بأنه يجب على الحكومة التركية "اتخاذ خطوات لتحسين البيئة بالنسبة للصحافيين، وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة" وكذلك "وقف حملتها المستمرة ضد حرية التعبير على الإنترنت، بما في ذلك عن طريق إلغاء أو تعديل القوانين التي تسمح للحكومة بحظر موقع ويب أو إزالة محتوى منه، ووقف الاحتجاز العشوائي ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين، والوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وإذا قاومت تركيا الدعوات إلى اتخاذ "خطوات فعالة للتصدي لانتهاكاتها لحقوق الإنسان"، فإن مشروع القانون يحث الرئيس الأميركي على "فرض عقوبات وفقًا لقانون ماغنيتسكي فيما يتعلق بمسؤولي حكومة تركيا الذين تثبت مسؤوليتهم عن اعتقال سجناء الرأي والسجناء السياسيين، واحتجاز الصحافيين لدوافع سياسية، وتقييد حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا".

وينص نفس القانون على فرض عقوبتين أخريين؛

ينبغي لوزير الخارجية أن يفرض قيودًا على التأشيرات بموجب ما يسمى "حظر خاشقجي" لأولئك المتورطين في أنشطة جادة لمكافحة المعارضة خارج الحدود الإقليمية، كما أفادت التقارير أن الحكومة التركية فعلت ذلك؛ و

يجب على وزير الخزانة توجيه المديرين التنفيذيين للولايات المتحدة للمؤسسات المالية الدولية الرئيسية إلى معارضة أي قروض أو منح أو سياسات أو استراتيجيات يتم تحديدها لتمكين الحكومة التركية من انتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها.

تم تسمية قانون ماغنيتسكي على اسم محام روسي اعتقل وتوفي في السجن في موسكو في عام 2009، بعد اتهامه للمسؤولين الروس بالاحتيال الضريبي. أعلنت المملكة المتحدة عن جولتها الأولى من العقوبات في ظل نظامها العالمي الجديد لمكافحة الفساد، كما فعل الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2020، وتكيفت مع قانون مماثل للولايات المتحدة.