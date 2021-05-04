منظمة الصحة العالمية تدعو دول العالم لتوفير الموارد اللازمة لتمويل مسرع "آكت"

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، دول العالم لتوفير الموارد اللازمة لتمويل مسرع "آكت" لتسريع انتاج وطرح اللقاحات والأدوية والإختبارات المنقذة للحياة على مستوى العالم للقضاء على جائحة كوفيد 19 .



وأكد ادهانوم في مؤتمر صحفي ان مرفق كوفاكس للتوزيع العادل للقاحات يحتاج بشكل عاجل إلى 20 مليون جرعة لقاح خلال الربع الثاني من العام الجاري لتغطية الانقطاعات في الإمدادات الناتجة عن زيادة الطلب على اللقاحات في الهند وهي المورد الرئيسي لكوفاكس بلقاح استرازينكا، مضيفاً أن مسرع "آكت" يواجه فجوة في التمويل تبلغ 9 مليارات دولار للعام الجاري، إضافة إلى 35 مليار دولار للعام القادم 2022.

وأشار إلى أن جائحة كورونا لا يمكن القضاء عليها بدون حلول وموارد ولقاحات مشتركة وتعليق حقوق الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات، وهو ما تتيحه اتفاقية تريبس للملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية في حال اندلاع الفاشيات.