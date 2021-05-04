شكرا لقرائتكم خبر عن العالم ينتظر سقوط صاروخ صيني خارج عن السيطرة في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يهدد حطام صاروخ صيني بالسقوط على الأرض في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية الجديدة.

وحذر خبراء الفضاء من إعادة دخول "غير متحكم به" للجزء الرئيسي من مركبة الإطلاق، والبالغ وزنه 20 طنا، إلى الغلاف الجوي للأرض.

ويعني تصميم مركبة "لونج مارتش 5 بي" أن الجزء الرئيسي منها لا يمكن توجيهه وليس له مسار للسقوط في البحر عند نقطة محددة مسبقا.

ومن جانبه، قال عالم الفيزياء الفلكية، جوناثان ماكدويل، من مركز هارفارد وسميثسونيان للفيزياء الفلكية في كيمبريدج بالولايات المتحدة: "لا نعرف أين" سيحدث إعادة الدخول. وقال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمر "في أسوأ الأحوال سيكون مثل حادث تحطم طائرة صغيرة، ولكنه سيمتد على خط بطول مئات الكيلومترات".