شكرا لقرائتكم خبر عن 902 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية 902 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و9 وفيات، وتعافي 1123 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 197802 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2062 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء 179175 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 93 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 813 حالة، فيما وصل العدد في العناية المركزة إلى 287.