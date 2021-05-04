العراق يكافح "الأكسجين المفخخ"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قاد تطهير منطقة جنوب الموصل قوات الأمن العراقية إلى العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة وعبوتين ناسفتين بمحافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام التي يديرها الجيش العراقي، في بيان، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتطهير المنطقة جنوبي مدينة الموصل".



وذكر البيان أن القوة الأمنية عثرت على كمية من أسطوانات الأكسجين المفخخة، وتم تفجيرها من خبراء المعالجة.

وفي نفس السياق عثرت قيادة عمليات غرب نينوى على قذيفتي هاون 180 ملم وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع، وفجرتهم المصالح المختصة.

ولم يوضح بيان الخلية الأمنية الجهة التي يعود إليها تخزين قناني الأكسجين، وقذائف الهاون، لكن تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يملك جيوبا وخلايا نائمة في المنطقة، رغم هزيمته عام 2014.

يأتي ذلك بعد وقت يسير من إعلان جهاز الأمن العراقي ضبط مخزن للعتاد جنوبي بغداد، يحتوي على مواد شديدة الانفجار يصل وزنها إلى طن؛ تعود إلى عصابات داعش الإرهابية.

ويعيش العراق تحدياً أمنياً يتمثل في مواجهة خروقات تنظيم داعش والمليشيات المسلحة التي تهدد مقار القوات الأجنبية في البلاد.

ونفذ داعش منذ عودة نشاط خلاياه النائمة مطلع العام الماضي، العديد من الهجمات التي استهدفت المدن والقطعات الأمنية.