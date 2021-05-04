مقتل ضابط بالجيش غربي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي أحد عناصر حرس الحدود الإيراني مصرعه اليوم الثلاثاء على يد مقاتلين في محافظة كردستان غربي البلاد.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن عنصر حرس الحدود قتل خلال اشتباك مع مسلحين.

وأوضحت الوكالة أن القتيل برتبة ملازم؛ وهو من عناصر حرس الحدود في منطقة مريوان الحدودية.

ونقلت الوكالة ذاتها عن قائد فوج قوات الحدود في المحافظة العميد علي رضا مرزباني أن عناصره تصدت لهجوم المسلحين، الذين فروا إلى أراضي البلد المجاور"، في إشارة إلى العراق.

ووعد القائد العسكري الإيراني الذي لم يذكر خسائر أخرى في الجانب الإيراني، بالإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

وينشط في محافظة كردستان غرب إيران "حزب الحرية الكردستاني" المعارض للنظام، ويتعرض أفراد القومية الكردية هناك لقمع وحشي من الحرس الثوري وأجهزة طهران الأمنية والعسكرية.