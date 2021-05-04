شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي توسع شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت فلاي دبي عن إطلاقها مزيداً من الوجهات لتصل شبكتها إلى أكثر من 80 وجهة، وستقوم الناقلة بتوسيع شبكتها في روسيا إلى 11 نقطة مع تسيير رحلات إلى مطار موسكو جوكوفسكي الدولي (ZIA) اعتباراً من 12 مايو، ومطار نوفوسيبيرسك تولماتشيفو الدولي (OVB) اعتباراً من 28 مايو ومطار بيرم الدولي (PEE) اعتباراً من 02 يونيو، فيما استأنفت رحلاتها إلى أربع وجهات أخرى في السوق الروسي خلال مايو الجاري.

كذلك أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إلى مطار بندر عباس الدولي (BND) اعتباراً من 12 مايو ومطار مشهد الدولي (MHD) اعتباراً من 13 مايو، لتغطي عملياتها في إيران خمس وجهات بما في ذلك لار (LRR) وشيراز (SYZ) وطهران (IKA).

وكانت فلاي دبي قد أعلنت مؤخراً عن تسيير رحلات موسمية إلى بودروم (BJV) وطرابزون (TZX) في تركيا إضافة إلى باتومي (BUS) في جورجيا، و من المقرر أن تستأنف الشركة رحلاتها الموسمية إلى مطار تيفات الدولي (TIV) في الجبل الأسود اعتباراً من 25 يونيو، ما يوفر للركاب المزيد من الخيارات للسفر إلى الوجهات الشهيرة هذا الصيف.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «مرت الآن 11 عاماً على أول رحلة لفلاي دبي إلى روسيا. خلال هذه الفترة، قمنا بتوسيع شبكتنا في روسيا لتوفير رحلات جوية مباشرة من هذه المدن الرئيسية في روسيا إلى الإمارات العربية المتحدة ؛ ومعظمها أقل من أربع ساعات طيران. لقد جعلنا الوصول إلى دبي أكثر سهولة وفي نفس الوقت قمنا بتحسين رحلات الربط بأكثر من 155 وجهة من محور الطيران الدولي في دبي. واليوم، يسعدنا أن نرى عملياتنا تنطلق مرة أخرى مع استمرارنا في دعم التجارة والسفر بين الدول».

وقال جيهون أفندي نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي: «تقدم فلاي دبي خدمات مريحة ومريحة وموثوقة لركابها سواء اختاروا السفر في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية. ندرك أنه ومنذ الجائحة لم يكن من الممكن لعملائنا السفر بالقدر الذي يرغبون فيه. نأمل أن يؤدي إطلاق هذه الوجهات الجديدة في روسيا إلى جانب استئناف الرحلات الجوية إلى عدد من الوجهات عبر شبكتنا إلى تمكين المزيد من الركاب من السفر هذا الصيف، مع توجه مزيد من الدول بتخفيف قيود السفر تماشياً مع جهود التطعيم المتزايدة حول العالم».