شكرا لقرائتكم خبر عن «همتكم».. رحلة سياحيّة على «الشرقية من كلباء» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض قناة «الشرقية من كلباء» لجمهورها خلال رمضان برنامج «همتكم» الذي يحقق متعة بصرية لهواة السياحة وفائدة صحية لهواة الرياضة، وبذلك يدمج بين الرياضة والسياحة في وقت واحد، إلى جانب الترويح عن النفس والشعور بمتعة المغامرة واستكشاف الأماكن الجديدة التي تتميز بها مدن المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة.

يستضيف البرنامج في كل حلقة مدرباً مختصاً برياضة معينة، وعلى مدى 13 دقيقة، يعيش المشاهد مغامرة مختلفة تتنوع فيها الرياضات والمناظر السياحية.

يتنقل البرنامج بالمشاهدين في مناطق ساحرة، وعبر حركة الكاميرا مع معد ومقدم البرنامج سلطان العبيدلي يستكشف المشاهد مرافق سياحية جديدة ومناظر خلابة، وفي كل حلقة تتنقل الكاميرا إلى موقع أو مرفق ملائم لممارسة رياضة مختلفة. ومن أبرز الرياضات التي قدمتها حلقات البرنامج، رياضة الخيل، ورياضة الزلاجات المائية الطائرة (فلاي بورد)، والدراجات المائية على شاطئ مدينة خور فكان، ورياضة الغوص انطلاقاً من جزيرة القرش وغيرها. إلى جانب الرحلات البحرية وتسليط الضوء على كنوز الطبيعة في كلباء والمحميات والسدود والمسطحات المائية والشواطئ والجزر الغنية بالجمال والدهشة.

ويتسنى للجمهور الذي لم يتمكن من متابعة البرنامج أثناء عرضه على القناة، مشاهدة جميع حلقاته عبر تطبيق «مرايا» الذي خصصته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بشكل مجاني ليكون منصّة ومكتبة رقمية تضمّ جميع الأعمال والمسلسلات والبرامج التي تبثها قنوات الهيئة.