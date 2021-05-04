شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة خليفة الإنسانية» توزع مساعدات في مخيم ديبكة للنازحين العراقيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

قدمت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، مساعدات مالية للنازحين العراقيين في مخيم «ديبكة» الواقع على أطراف محافظة أربيل، بهدف التخفيف من معاناتهم لمواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً في ظل أزمة فيروس كورونا «كوفيد19».

وقال محمد حاجي الخوري مدير عام المؤسسة إن هذه المكرمة من قيادتنا الرشيدة تأتي في السياق العام التي تقوم المؤسسة في تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين في أي مكان في العالم بغض النظر عن العرق، أو اللون، أو الدين.

وأضاف : رغم ما أصاب العمل الإنساني والخيري في الخارج من معوقات خلال جائحة فيروس كورونا، إلا أننا حرصنا على تقديم يد العون والمساعدات في العديد من الدول، منها العراق الشقيق.

من جهته، وجّه أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات في كردستان العراق، شكره «لمؤسسة خليفة الإنسانية»، مشيراً إلى أن هذه المعونات تأتي استمراراً للنهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون، وانتهجته القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.