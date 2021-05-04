شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تعتزم إصدار سندات باليورو على شريحتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة الإمارات للاتصالات» (اتصالات) تكليف عدة بنوك بتنظيم عدد من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت. وبحسب وثيقة اطلعت عليها «رويترز» اليوم الثلاثاء، تزمع الشركة إصدار سندات مقومة باليورو لأجل 7 سنوات و12 عاماً بناء على أوضاع السوق.

وأوضحت في بيان على سوق أبوظبي للأوراق المالية أن «مجموعة اتصالات» ذات التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلة Aa3 مستقرة (موديز)، و-AA مستقرة (ستاندرد آند بورز)، قامت بتكليف بنوك عدة بتنظيم عدد من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت ابتداء من 4 مايو 2021.

وأكدت أنه سيتم إعلام سوق أبوظبي للأوراق المالية بأي تطورات هامة حول هذا الموضوع، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين السوق المعمول بها.

أظهرت الوثيقة أن «اتصالات» عينت بي.إن.بي باريبا وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وسوسيتيه جنرال كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر.