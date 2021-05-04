شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ"النواب" تستنكر إطلاق الحوثى طائرة مفخخة نحو السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، باستمرار إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية بطريقة متعمدة فى محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، على منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، مشيداً بالتصدى القوى والحاسم من الدفاعات الجوية السعودية واعتراضهم وتدميرهم بنجاح.

وحذر "أباظة"، فى بيان له أصدره اليوم، من استمرار الأعمال الإرهابية والاجرامية لميليشيات الحوثي والتي تعكس الإصرار على مواصلة اعتداءاتها الآثمة على المملكة العربية السعودية واصفاً هذه الاعمال بأنها "جرائم حرب"، مطالباً من المجتمع الدولى بأسره خاصة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لوقف هذه الأعمال الإرهابية التى تعرقل الدعوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل إلى حل سلمي ينهي معاناة الشعب اليمني الذى استمر لسنوات طويلة بسبب ما ترتكبه ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية وضد الأبرياء من الشعب اليمنى الشقيق ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

وأعلن "وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، دعمه التام لجميع الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشيداً بكفاءة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وقدراتها العالية في اعتراض وتدمير التهديدات التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية وتعاملها بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من مثل هذه الهجمات العدائية والمتكررة من ميليشات الحوثى الارهابية.