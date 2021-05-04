شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. والتشديد على ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، وذلك لاستكمال نظر تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.

وكان المجلس قد وافق مبدئيا على مشروع القانون فى الجلسات السابقة، وعدد من مواده، على أن يستكمل باقى المواد خلال الجلسة العامة اليوم.

وقبيل انطلاق الجلسة العامة طالب المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعضاء المجلس بارتداء الكمامة داخل الجلسة.

ويأتي مشروع قانون نقابة المهندسين طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، و توثيق وتبادل المعلومات والخبرات ، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.