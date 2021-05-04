وفاة موظفة بالسفارة السويسرية في إيران

محمد الفلاح - الثلاثاء 4 مايو 2021

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران توفيت اليوم الثلاثاء إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.



ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاما.

وقالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن مراسلها إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاما.

ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران.