شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا : الموجة الثالثة من كورونا هي الأضعف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال كونسورتيوم نمذجة "كوفيد 19-" في جنوب إفريقيا، إنه من المرجح أن تكون "الموجة الثالثة" من إصابات فيروس كورونا في البلاد، أضعف، لأن الدراسات التي أجريت خلال شهري يناير وفبراير أظهرت أن ما يتراوح بين 30 و40 بالمئة من السكان، قد أصيبوا بالفعل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الثلاثاء عن الكونسورتيوم المرتبط بالمعهد الوطني للأمراض المعدية، القول إنه بناء على قوة استجابة الحكومة لارتفاع عدد الإصابات، يمكن أن يتراوح عدد الوفيات خلال الموجة الثالثة بين 7800 و70 ألف و.200

وقال الكونسورتيوم في بيان له أمس، إن ذلك سوف يأتي بالمقارنة مع تسجيل 40 ألف حالة وفاة خلال الموجة الأولى من الإصابات و88 ألف و 500 خلال الموجة الثانية.