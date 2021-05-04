شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: 161 حالة وفاة بكورونا في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الثلاثاء تسجيل ما لا يقل عن 161 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 18 ألفا و310 حالات.

وأوضح المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له تسجيل 3377 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 834 ألفا و146 حالة. ولا يزال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة جراء كورونا.